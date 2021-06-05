Проект закона, который внес на рассмотрение в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский, имеет название «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».
Политик не исключил, что у руководства страны есть политическая воля на самом деле избавиться от олигархических влияний, однако большинство сроков и статей законопроекта касаются не олигархов, а именно медиа.
«Я предполагаю, что это непрофессиональный подарок ко Дню журналиста. Это борьба не с олигархией, а борьба за то, чтобы власть контролировала 100% информационного пространства Украины», — считает Гройсман.
По его мнению, в законопроекте должны быть прописаны три главные вещи — свобода работы СМИ, анонсирование встреч «чиновник-олигарх», а также возможность проверки чиновников на полиграфе на предмет коррупционных действий.
«Подайте качественный документ — не давайте эту филькину грамоту», — сказал экс-премьер.
Целью закона является преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и крупного бизнеса «во избежание случаев манипулирования сознанием граждан умышленно искаженной информацией для получения доступа к ресурсам, принадлежащим на праве собственности украинскому народу».
Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий».
При этом сумма активов такого гражданина, указано в законопроекте, превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января текущего года, — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).
Решение о признании лица олигархом на Украине принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.