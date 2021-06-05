Так называемый закон об олигархах не будет работать на уничтожение олигархии на Украине, но приблизит тотальный контроль над СМИ. Об этом заявил экс-премьер Украины Владимир Гройсман в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» 4 мая

Кто в олигархи крайний? Как на Украине будут зачищать оппозиционные СМИ © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский, имеет название «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Политик не исключил, что у руководства страны есть политическая воля на самом деле избавиться от олигархических влияний, однако большинство сроков и статей законопроекта касаются не олигархов, а именно медиа.

«Я предполагаю, что это непрофессиональный подарок ко Дню журналиста. Это борьба не с олигархией, а борьба за то, чтобы власть контролировала 100% информационного пространства Украины», — считает Гройсман.

По его мнению, в законопроекте должны быть прописаны три главные вещи — свобода работы СМИ, анонсирование встреч «чиновник-олигарх», а также возможность проверки чиновников на полиграфе на предмет коррупционных действий.

«Подайте качественный документ — не давайте эту филькину грамоту», — сказал экс-премьер.

Целью закона является преодоление конфликта интересов, вызванного слиянием политиков, медиа и крупного бизнеса «во избежание случаев манипулирования сознанием граждан умышленно искаженной информацией для получения доступа к ресурсам, принадлежащим на праве собственности украинскому народу».

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий».

При этом сумма активов такого гражданина, указано в законопроекте, превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января текущего года, — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).

Решение о признании лица олигархом на Украине принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.