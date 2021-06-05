Конечно, переговоры между США и Россией нужны. Но вряд ли Вашингтон действительно готов к серьезному, внятному, нормальному функциональному диалогу. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Армен Гаспарян: США рассчитывают на встречу в стиле Рейган — Горбачев, но этого не будет © РИА Новости, Владимир Трефилов Джен Псаки сообщала, что Байден на встрече с Путиным обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита, но многие идеи находятся в работе.

Эксперт считает, что американцы рассчитывают на встречу в формате Рейган — Горбачев, после которой перестройка понеслась вперед семимильными шагами, и через несколько лет СССР вообще не стало.

«Потому что некоторые комментаторы CNN, когда проводят параллели, у меня возникает ощущение, что ждут именно такой медленной капитуляции. Но ее же не будет, потому что урок-то извлекли из прошлого», — указал Гаспарян.

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена могла бы стать началом серьезного переговорного процесса, но пока, судя по всему, Вашингтон не осознает серьезность этого мероприятия, заключил собеседник издания.

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