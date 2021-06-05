Ранее президент США Джо Байден удвоил перечень компаний Китая, акции которых запрещено приобретать американским инвесторам. Речь идет о крупнейших военно-промышленных и технологических компаниях, в том числе оказался производителе электроники Huawei,
Эксперт уточнил, что та же самая проблема касается американо-европейских отношений.
«Байдену интересно, чтобы доллар свободно ходил по Европе, а финансовые корпорации, которые стоят за его спиной, не вытесняли бы с европейского рынка», — указал Зубец.
Собеседник издания также отметил, что США сейчас намерены показать Китаю, что они могут договориться с Москвой и лично с Владимиром Путиным, и это должно ослабить сопротивление Пекина американскому давлению.
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