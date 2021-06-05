Конфликт Вашингтона с Китаем — это не конфликт вокруг импорта китайских товаров. Просто Китай хочет создать собственную финансовую зону, где основной валютой будут юань и золото. Об этом рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Джо Байден удвоил перечень компаний Китая, акции которых запрещено приобретать американским инвесторам. Речь идет о крупнейших военно-промышленных и технологических компаниях, в том числе оказался производителе электроники Huawei,

Эксперт уточнил, что та же самая проблема касается американо-европейских отношений.

«Байдену интересно, чтобы доллар свободно ходил по Европе, а финансовые корпорации, которые стоят за его спиной, не вытесняли бы с европейского рынка», — указал Зубец.

Собеседник издания также отметил, что США сейчас намерены показать Китаю, что они могут договориться с Москвой и лично с Владимиром Путиным, и это должно ослабить сопротивление Пекина американскому давлению.

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