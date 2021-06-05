По его словам, одинадцатиклассник сам смонтировал эти видеоролики чтобы получить популярность в соцсети.
«Менее чем за сутки киберспециалисты установили автора этого видео. Им оказался ученик 11-го класса одной из школ, где якобы планировался теракт. Сотрудники СБУ выяснили, что эти сообщения не имеют под собой никаких реальных оснований», — написал он.
Абдула добавил, что в результате проведенных правоохранителями профилактических бесед, автор сообщений полностью признал свою вину и искренне раскаялся в своих действиях.
В результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани 11 мая погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Стрельбу устроил 19-летний Ильназ Галявиев, на него официально было зарегистрировано оружие. По версии следствия, при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.
По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.