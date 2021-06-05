СБУ установила личность одиннадцатиклассника, который разместил в соцсети два видеоролика с сообщением о том, что 5 июня (в день последнего звонка) в двух харьковских школах произойдут события наподобие майского теракта в Казани. Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Facebook

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«Менее чем за сутки киберспециалисты установили автора этого видео. Им оказался ученик 11-го класса одной из школ, где якобы планировался теракт. Сотрудники СБУ выяснили, что эти сообщения не имеют под собой никаких реальных оснований», — написал он.

Абдула добавил, что в результате проведенных правоохранителями профилактических бесед, автор сообщений полностью признал свою вину и искренне раскаялся в своих действиях.

В результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани 11 мая погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека были госпитализированы. Стрельбу устроил 19-летний Ильназ Галявиев, на него официально было зарегистрировано оружие. По версии следствия, при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.

По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы.