Современная мировая экономика построена по принципу постоянного расширения, а постоянно расширяться нельзя, и с этим связаны проблемы всех стран, России в том числе. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Если исходить из пределов человеческой жизни, я бы сказал, что на мой век хватит. Но если исходить из интересов государства, это означает скатывание в такой же кризис, в который скатываются США»,

Кроме того, российская экономика во всех своих кластерах ориентирована на внешний рынок, а в условиях кризиса, когда сворачиваются традиционные экономические связи, это несет потенциальную угрозу, потому что в перспективе всех эти товары, которые приобретает Россия, могут никому не понадобиться, отметил политолог.

Если мы этого не хотим, то надо думать каким образом планировать будущее России в мировой экономике, чтобы кризис ударил по ней как можно слабее, резюмировал специалист.