Эксперт пояснил, что если Россия займет место США, станет глобальным гегемоном, и начнет угнетать все остальные страны, то возможностей для этого перманентного расширения хватит максимум на 30 лет.
«Если исходить из пределов человеческой жизни, я бы сказал, что на мой век хватит. Но если исходить из интересов государства, это означает скатывание в такой же кризис, в который скатываются США»,
Кроме того, российская экономика во всех своих кластерах ориентирована на внешний рынок, а в условиях кризиса, когда сворачиваются традиционные экономические связи, это несет потенциальную угрозу, потому что в перспективе всех эти товары, которые приобретает Россия, могут никому не понадобиться, отметил политолог.
Если мы этого не хотим, то надо думать каким образом планировать будущее России в мировой экономике, чтобы кризис ударил по ней как можно слабее, резюмировал специалист.