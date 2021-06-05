Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру рассказал, что он знает украинский язык лучше тех, кто его усердно сейчас насаждает

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Но писать по-украински я могу без акцента. Дело в том, что мои знакомые, которые начали учить украинский язык после 2004 года, до сих пор пишут по-украински с русским акцентом. То есть они просто используют кальки с русского, или попадаются русизмы. Это очень чувствуется», — пояснил Ищенко.

Политолог уточнил, что до шестого класса он учился в Киеве в школе с украинским языком обучения, где по-русски преподавали только русский язык, поэтому украинским языком он владеет с ранних лет, но не пользуется.

Он добавил, что не жалеет о своем отъезде из Украины, потому что и Украина, и Киев перестали быть для него Родиной, и он чувствовал себя инородным телом в чужой стране, а вся ностальгия у него относится исключительно к советскому времени.