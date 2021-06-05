НАТО не может напасть на Калининград, Крым, Камчатку или Архангельск, потому что ему нет смысла нападать на отдельные области. Теоретически он может напасть лишь на Россию и на ее союзником. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Йенс Столтенберг заявил, что приветствует тот факт, что сначала состоится встреча президента США Джо Байдена с лидерами альснса, а затем он встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

В этой связи эксперт привел высказывание Путина о том, что никому не хочется жить после ядерной зимы, но, возможно, придется, поскольку западные партнеры России не всегда ведут себя адекватно.

«И здесь речь идет не о Калининградской области. Здесь речь идет о глобальном противостоянии. Я не знаю, с чего оно начнется (может, и с провокационного нападения на Калининград), но с учетом возможных последствий лучше сразу начинать с массированного удара, а не втягиваться постепенно», — считает Ищенко.

Политолог добавил, что если отдельные политические кланы в США в борьбе за власть пошли на уничтожение собственной демократии, то они могут пойти на войну с Россией ради удержания своей власти над миром.