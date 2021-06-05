Публицист полагает, что главным цензором в украинском государстве сейчас является страх. Украиной руководит ужас перед господствующей в стране ложью, которая периодически все же прорывается наружу, отметил он.
«Это (запрет российских изданий — ред.) показательный пример дикости и средневековья, в которое погрузилась Украина — запреты целыми списками, цензура сотен фильмов, книг, запрет писателей и артистов», — сказал Кеворкян.
По словам публициста, ложь, запрещающая правду — лучший комплимент для Украины, так как власти считают, что только таким образом можно будет как-то успокоить свою давно уже спящую совесть.
Полностью интервью читайте здесь