На Украине сейчас установлен тоталитарный режим запрета многих российских изданий, СМИ, произведений искусства из-за страха раскрытия многолетней лжи, сказал в интервью Украина.ру публицист Константин Кеворкян

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«Это (запрет российских изданий — ред.) показательный пример дикости и средневековья, в которое погрузилась Украина — запреты целыми списками, цензура сотен фильмов, книг, запрет писателей и артистов», — сказал Кеворкян.

По словам публициста, ложь, запрещающая правду — лучший комплимент для Украины, так как власти считают, что только таким образом можно будет как-то успокоить свою давно уже спящую совесть.

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