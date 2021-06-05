Эксперт полагает, что власти стран Прибалтики хотят играть в более долгую игру, поэтому демонстрируют одновременно антагонизм в адрес Александра Лукашенко и его чиновников, но также и поддержку протестному движению республики.
«Прибалтика может исходить из того, что через непродолжительное время режим в Белоруссии сменится на новый, демократический и при этом проевропейский, а тогда и отношение к ним со стороны новой власти в Минске сменится — вспомнят поддержку, оказанную ранее», — сказал Бышок.
Кроме того, по словам эксперта, возможно, в странах Балтии есть некоторая надежда на компенсацию санкционных издержек со стороны общеевропейского бюджета.
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