Прибалтика рассчитывает на то, что, выступая с жесткими заявлениями в адрес Белоруссии и вместе с этим поддерживая республиканскую оппозицию, при смене власти в государстве они смогут выстроить хорошие отношения с этой страной, сказал в интервью изданию Украина.ру кандидат политических наук Станислав Бышок

Белоруссия ответила на санкции США © Facebook, МИД Беларуси Александра Лукашенко и его чиновников, но также и поддержку протестному движению республики.

«Прибалтика может исходить из того, что через непродолжительное время режим в Белоруссии сменится на новый, демократический и при этом проевропейский, а тогда и отношение к ним со стороны новой власти в Минске сменится — вспомнят поддержку, оказанную ранее», — сказал Бышок.

Кроме того, по словам эксперта, возможно, в странах Балтии есть некоторая надежда на компенсацию санкционных издержек со стороны общеевропейского бюджета.

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