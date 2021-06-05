Одессит, бывший участник дуэта «Чай вдвоем», певец Стас Костюшкин на днях выложил в сториз своего Instagram видео в поддержку движения ЛГБТ

Певец запечатлелся в обнимку со звездным шеф-поваром Константином Ивлевым, одетым в меховой костюм цвета радуги, и объявил, что принимает участие во флешмобе коллеги Лолиты Милявской, ранее заступившейся за радугу и заявившей, что она даже готова стать иконой ЛГБТ.

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В одном из интервью артист действительно рассказывал, что в возрасте восьми лет, когда он играл во дворе в футбол с друзьями, к нему пристали старшеклассники, один из которых принудил его к оральному сексу.

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Стас Костюшкин — бывший участник дуэта «Чай вдвоем», позже начал сольную карьеру. В настоящее время артист состоит уже в третьем по счету браке, он женат на абсолютной чемпионке мира по акробатике и бывшей танцовщице группы «Чай Вдвоем» Юлии Костюшкиной.

Между тем, за то, что исполнитель часто фривольно себя ведет с мужчинами, его часто обвиняют в нетрадиционной ориентации, однако сам певец эти слухи не подтверждает.