Американцев давно зомбировали «злыми русскими», которые только и думают о том, как бы навредить США, влезть не только в политику, но и в их жизни, поэтому они и не могут рассматривать Россию в положительном ключе, сказал в интервью изданию Украина.ру писатель Павел Кожевников

Писатель полагает, что еще одна причина такого восприятия жителями США россиян заключается в том, что во всех их учебниках написано, что победу в холодной войне с Советским Союзом они одержали только благодаря твердой и агрессивной политике 40-го президента США Рональда Рейгана.

Вечная война интересов или долгожданная дружба? Писатель рассказал, как сейчас в США относятся к РФ © Facebook, Pavel Kozhevnikov

«А как по-иному они могут её рассматривать, если день и ночь им твердят, что русские вмешиваются в их выборы, убивают оппозиционеров, травят журналистов, сбивают мирные самолёты… Другой-то точки зрения здесь и нет», — сказал Кожевников.

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