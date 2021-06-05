Писатель полагает, что еще одна причина такого восприятия жителями США россиян заключается в том, что во всех их учебниках написано, что победу в холодной войне с Советским Союзом они одержали только благодаря твердой и агрессивной политике 40-го президента США Рональда Рейгана.
Из этого и складывается впечатление у американцев о том, что только таким образом можно взаимодействовать с РФ, отметил Кожевников. Только путем экономического и военного соперничества, борьбой «со злом» и добиванием противника для них возможно построение отношений с российским государством, утверждает писатель.
«А как по-иному они могут её рассматривать, если день и ночь им твердят, что русские вмешиваются в их выборы, убивают оппозиционеров, травят журналистов, сбивают мирные самолёты… Другой-то точки зрения здесь и нет», — сказал Кожевников.
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