«Вопросов будет действительно много. Одна из тем, по которым наши позиции отчасти совпадают — это стратегическая стабильность», — цитирует Грина агентство.
Он пояснил, что США и РФ, продлив Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), теперь могут начать новую фазу контактов по этой теме, начать диалог на высоком уровне. Еще одной темой будет кибербезопасность, добавил он.
По словам Грина, Байден также намерен затронуть вопрос об американских гражданах, отбывающих сроки в российских тюрьмах. Намерен Байден поговорить и об ограничениях, действующих в отношении американских дипломатических учреждений в России.
«Помимо этого, речь пойдет об Иране, Северной Корее, Сирии, Афганистане, Арктике, проблеме изменения климата», — добавил Грин.
Также американцы рассчитывают поговорить о поддержке «суверенитета и территориальной целостности Украины» и обсудить тему Белоруссии.
Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве.