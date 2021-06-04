Президент США Джо Байден на встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерен говорить о об обеспечении стратегической стабильности, кибербезопасности и поддержке Украины, сказал старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Эрик Грин. Его слова приводит «Интерфакс» 4 июня

«Вопросов будет действительно много. Одна из тем, по которым наши позиции отчасти совпадают — это стратегическая стабильность», — цитирует Грина агентство.

Он пояснил, что США и РФ, продлив Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), теперь могут начать новую фазу контактов по этой теме, начать диалог на высоком уровне. Еще одной темой будет кибербезопасность, добавил он.

Путин и Байден готовятся удивить мир © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«Помимо этого, речь пойдет об Иране, Северной Корее, Сирии, Афганистане, Арктике, проблеме изменения климата», — добавил Грин.

Также американцы рассчитывают поговорить о поддержке «суверенитета и территориальной целостности Украины» и обсудить тему Белоруссии.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве.