Переизбрание Владимира Зеленского на посту президента Украины вполне возможно, но это будет слишком дорого стоить, поскольку в нем разочаровались люди. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт также отметил, что в Зеленском уже не заинтересованы крупные олигархические группировки, потому что он перестал работать в качестве стабилизатора.

«Раньше люди смотрели и думали. Вот, мы выбрали Зеленского, значит, через какое-то время нам будет хорошо. После того, как этого не случается, Зеленский превращается в Порошенко, и его начинают ненавидеть», — указал Ищенко.

Политолог добавил, что пока Зеленского менять нет смысла, потому что он слабый президент, который не умеет бороться за собственную власть и даже не понимает, зачем она ему нужна, но и переизбирать его тоже ненужно.