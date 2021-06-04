В мае социологическое исследование группы «Рейтинг» показало, что если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то за действующего главу государства отдали бы свой голос 30,2% опрошенных. В 2019 году во втором туре президентских выборов, на которых победил Владимир Зеленский, он набрал 73,22% голосов избирателей.
Эксперт также отметил, что в Зеленском уже не заинтересованы крупные олигархические группировки, потому что он перестал работать в качестве стабилизатора.
«Раньше люди смотрели и думали. Вот, мы выбрали Зеленского, значит, через какое-то время нам будет хорошо. После того, как этого не случается, Зеленский превращается в Порошенко, и его начинают ненавидеть», — указал Ищенко.
Политолог добавил, что пока Зеленского менять нет смысла, потому что он слабый президент, который не умеет бороться за собственную власть и даже не понимает, зачем она ему нужна, но и переизбирать его тоже ненужно.