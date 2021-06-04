Все меньше украинцев из Крыма обращается в официальные органы Украины за справками и документами. Об этом в интервью проекту «Радио Свобода»* «Крым. Реалии» рассказала координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник

Будет ли Путин с Зеленским обсуждать Крым? Песков рассказал, при каких условиях это возможно © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Отчасти на снижение заинтересованности в получении документов украинского образца и сохранение связи с Украиной связано с транспортными ограничениями. Но не только. Действительно, в России сохраняются ограничения по въезду и выезду для иностранных граждан в связи с карантинными мерами по борьбе с COVID-19. Только 18 мая МИД РФ объявил о некоторый послаблениях для пересечения границы. Например, для иностранных граждан расширен список оснований для въезда с страну. Это наличие не только родственников первой линии, но и сестер и братьев, бабушек и дедушек. Также основанием может быть уход за больным родственником.

Тем временем, по данным Крымстата, на полуострове за первые три месяца 2021 года увеличился приток мигрантов. В основном за счет украинцев.

«Миграционный прирост сформировался за счет наибольшего обмена населения с Украиной — 1985 человек», — сообщает ведомство.

Крым присоединился к РФ в 2014 году, когда подавляющее большинство населения полуострова высказалось за воссоединение с Россией. Украина при этом продолжает считать Крым своей территорией. По словам Владимира Путина, вопрос со статусом полуострова закрыт окончательно.