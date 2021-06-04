«Нужно наладить нормальные экономические отношения, мы этого хотим, мы к этому готовы. Надеемся, что здравый смысл все-таки будет во главе принятия решений», — сказал российский лидер во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
Ранее российский лидер сообщил о завершении укладки первой нити «Северного потока —2». По его словам, для начала поставок по ней газа потребуется около 10 дней.
Путин также сообщил, что на достройку второй нитки газопровода «Северный поток — 2» потребуется ориентировочно 1,5 — 2 месяца.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.