В РФ готовы к восстановлению хороших экономических отношений с украинским государством, сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания ПМЭФ 4 июня

«Нужно наладить нормальные экономические отношения, мы этого хотим, мы к этому готовы. Надеемся, что здравый смысл все-таки будет во главе принятия решений», — сказал российский лидер во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Путин сказал, чем «Северный поток – 2» лучше других газопроводов © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Путин также сообщил, что на достройку второй нитки газопровода «Северный поток — 2» потребуется ориентировочно 1,5 — 2 месяца.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.