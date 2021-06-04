Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко сделал несколько заявлений после выхода с допроса по делу депутата Верховной Рады от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом 4 июня сообщает strana.ua

Порошенко после угрозы принудительного привода явился на допрос по делу Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Тараса Козака.

«Я не знаю, почему в 2021 году господин [Владимир] Зеленский поссорился с господином Медведчуком, но в 2019-м каналы Медведчука поддерживали Зеленского во время избирательной кампании», — сказал Порошенко.

Также он заявил, что Украина и сейчас покупает энергию и уголь у республик Донбасса или в России, и вместо борьбы с Владимиром Путиным Зеленский борется с Порошенко.

Экс-президент отметил, что он на допросе дал объяснения по поводу закупок угля на неподконтрольных территориях Донбасса. Он заявил, что в 2014-2015 годах Украине в «условиях агрессии со стороны России» нужно было обеспечивать 90% страны электроэнергией при пустых углехранилищах.

В мае генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. Их подозревают в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Тогда же Медведчуку вручили подозрение по статьям — «государственная измена» и «нарушение законов и обычаев войны».

Тринадцатого мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями, хотя обвинение настаивало на применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Двадцатого мая Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание Козака. Спустя день Киевский апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом.

Петр Порошенко проходит по данному делу как свидетель.