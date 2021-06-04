Павленко рассказала, что в данный момент прославившийся на весь мир предмет одежды хранится в костюмерной телеканала СТБ.
По словам вокалистки, зеленая шуба — символ весны, этот наряд был придуман в качестве иллюстрации первого варианта песни «Шум», где были слова «А у нашего Шума зелена шуба, девки гуляли, шубу порвали».
«Сама шуба символизирует приход весны — ведь если весна приходит, шум выпускает зеленые листья. Мы долго думали, что сделать с одеждой, чтобы привлечь внимание, ведь выйти просто в красивом платье — это не наш вариант, поэтому вместе с художниками Константином Томильченко, Олександром Братковским и Дмитрием Курята придумали эту прекрасную шубу», — сказала Павленко.
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Группа GO_A во главе с Павленко заняла на «Евровидении-2021» 5-е место. Конкурс проходил в Роттердаме с 18 по 22 мая.