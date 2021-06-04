Газопровод «Северный поток – 2» более выгоден для стран - потребителей газа экономически и исключает политические риски. Об этом 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме сказал президент РФ Владимир Путин. Трансляцию его выступления вели российские телеканалы

Путин призвал Киев перестать тратить деньги от транзита российского газа на войну с согражданами © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Это чисто экономический, коммерческий проект. Те, кто думают или считают, что это в обход каких-то других транзитеров, — этот тезис не соответствует действительности. Потому что маршрут по дну Балтийского моря из России в ФРГ по количеству километров короче, чем через европейские страны, Украину, Словакию, Австрию и так далее. Он короче и дешевле», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что Россия при нормальных отношениях могла бы прокачивать через Украину по 200 млрд кубометров газа ежегодно, а не 40, как сейчас.

«Они сами, своими руками, все сломали. Поставки в Европу будут расти, в 2021-м могут превысить 200 млрд кубов. При таких объемах есть возможность загружать ГТС Украины и в будущем. У нас сложные отношения с руководством Украины, но мы думаем о том, как там люди живут. Мы готовы наладить экономические отношения, но нужна политическая воля со стороны украинских партнеров», — добавил Путин.