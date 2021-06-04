По словам президента, по «Северному потоку — 2» конечный потребитель в Германии, граждане и экономика будут получать газ дешевле, чем при транзите через несколько европейских стран.
«Это чисто экономический, коммерческий проект. Те, кто думают или считают, что это в обход каких-то других транзитеров, — этот тезис не соответствует действительности. Потому что маршрут по дну Балтийского моря из России в ФРГ по количеству километров короче, чем через европейские страны, Украину, Словакию, Австрию и так далее. Он короче и дешевле», — подчеркнул Путин.
Он отметил, что Россия при нормальных отношениях могла бы прокачивать через Украину по 200 млрд кубометров газа ежегодно, а не 40, как сейчас.
«Они сами, своими руками, все сломали. Поставки в Европу будут расти, в 2021-м могут превысить 200 млрд кубов. При таких объемах есть возможность загружать ГТС Украины и в будущем. У нас сложные отношения с руководством Украины, но мы думаем о том, как там люди живут. Мы готовы наладить экономические отношения, но нужна политическая воля со стороны украинских партнеров», — добавил Путин.