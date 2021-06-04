Глава российского государства в ходе Петербургского международного экономического форума также посоветовал странам-партнерам не поддаваться на провокации, которые устраиваются для срыва проекта и заявил об отсутствии каких-либо рисков.
«Здесь нет никаких политических рисков. Сто раз мы об этом сказали, но все равно какая-то дурная пропаганда забивает людям голову», — сказал Путин.
Также президент России отметил целесообразность и выгоду «Северного потока — 2», так как его маршрут по дну Балтийского моря из РФ в Германию намного короче, чем через Словакию или Украину.
Ранее российский лидер сообщил о завершении укладки первой нити «Северного потока —2». По его словам, для начала поставок по ней газа потребуется около 10 дней. Также он сообщил, что на достройку второй нитки газопровода потребуется ориентировочно 1,5 — 2 месяца.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.