Президент России Владимир Путин заявил о том, что страны, которые критикуют проект «Северного потока - 2» занимаются «дурной пропагандой» и «забиванием голов политикой». Об этом он сообщил во время заседания ПМЭФ 4 июня. Трансляцию вели российские телеканалы

Глава российского государства в ходе Петербургского международного экономического форума также посоветовал странам-партнерам не поддаваться на провокации, которые устраиваются для срыва проекта и заявил об отсутствии каких-либо рисков.

«Здесь нет никаких политических рисков. Сто раз мы об этом сказали, но все равно какая-то дурная пропаганда забивает людям голову», — сказал Путин.

Также президент России отметил целесообразность и выгоду «Северного потока — 2», так как его маршрут по дну Балтийского моря из РФ в Германию намного короче, чем через Словакию или Украину.

Эксперт объяснил, чем реально будет обладать Россия, когда «Северный поток – 2» наконец достроят © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.