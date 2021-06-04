Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 4 июня прокомментировал значимость российских денег за транзит газа для экономики Украины. Трансляцию вели российские телеканалы

«Почему мы должны всех кормить, у нас нет такой обязанности», — сказал российский лидер.

Кроме того, Путин напомнил, что «Северный поток-2» — чисто экономический проект, поэтому предположения о том, что он строится специально, чтобы обойти стран-транзитеров, в том числе Украину — не состоятельны.

«Хочу подчеркнуть — это чисто экономический коммерческий проект. Те, кто думают или считают, что это в обход каких-то других транзитеров — этот тезис не соответствует действительности. Потому что маршрут по дну Балтийского моря из России в ФРГ по количеству километров короче, хочу, чтоб еще раз услышали, чем через европейские страны, Украину, Словакию, Австрию и так далее. Он короче и дешевле», — сказал Путин.

Глава Российской Федерации подчеркнул, что «Северный поток-2» исключает политические риски.

Путин назвал срок сдачи второй нитки «Северного потока – 2» © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Сергей Макогон заявил, что от запуска «Северного потока — 2» бюджет страны будет терять $5-6 миллиардов в год (365-438 млрд руб.).

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит в очном формате. Стартовал ПМЭФ 2 июня, а завершится в субботу, 5 числа. Информационным партнером мероприятия выступает МИА «Россия сегодня».