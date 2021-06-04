По словам Путина, Россия рассчитывает в течение полутора-двух месяцев завершить работу по строительству второй нитки газопровода.
Ранее президент сообщил о завершении укладки первой нити «Северного потока — 2». По его словам, для начала поставок по ней газа потребуется около 10 дней.
Что касается поставок газа по второй нитке СП-2, срок ее запуска зависит от немецкого регулятора, пояснил Владимир Путин.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.