На достройку второй нитки газопровода «Северный поток – 2» потребуется ориентировочно 1,5-2 месяца. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме 4 июня сказал президент России Владимир Путин. Его выступление транслировалось в эфире российского ТВ

«Северный поток – 2»: «Фортуне» осталось два километра, а Меркель отправила переговорщиков в США © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Ранее президент сообщил о завершении укладки первой нити «Северного потока — 2». По его словам, для начала поставок по ней газа потребуется около 10 дней.

Что касается поставок газа по второй нитке СП-2, срок ее запуска зависит от немецкого регулятора, пояснил Владимир Путин.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.