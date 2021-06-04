В Киеве у Офиса президента националисты из организации «Традиция и порядок» устроили акцию протеста против законопроекта о наказании за дискриминацию ЛГБТ. Об этом 4 июня сообщает Telegram-канал «Политика Страны»

В Одессе радикалы забросали камнями офис ЛГБТ-сообщества — видео © CC0, Pixabay законопроект инициировал премьер-министр Денис Шмыгаль. Принятие закона — одно из условий соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

На пикет у Офиса президента собрались несколько десятков человек. На митинге закон назвали «диктаторским и тоталитарным», звучали заявления о необходимости оградить просвещение от пропаганды и гендерной диктатуры и поддержать свободу слова, свободу «называть белое белом, а черное — черным».

О столкновениях в ходе акции не сообщалось, на месте дежурили подразделения Национальной полиции Украины.

Согласно законопроекту, за дискриминацию представителей ЛГБТ-сообщества нарушителю может грозить штраф и лишение свободы на срок до 8 лет, так же как за дискриминацию по признакам расы, веры, национальности, языка.

Ранее праворадикалы не раз атаковали представителей ЛГБТ на Украине. В частности, в мае члены организации «Традиция и порядок» врывались в помещения в Киеве и Одессе во время проведения тематического мероприятия Fem Talks «Быть или не быть феминисткой?».