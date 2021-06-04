«Совместно с американскими партнерами мы разрабатываем концепцию, чтобы Бердянск стал центром постковидной реабилитации. Для этого есть большая программа, которую мы презентуем осенью. Мы также создаем концепцию развития территории, которую презентуем через несколько недель. Будет проект, какого в Украине еще никто не видел», — сообщил городской голова Бердянска Валерий Баранов.
По его словам, планируется территория с отелями, в том числе пятизвездочными, с казино, спортивными, культурными и парковыми зонами. В настоящее время делается реконструкция приемного отделения и планируется установка ангиографа — аппарата для контрастного исследования кровеносных сосудов.
Кроме этого местная власть планирует организовать большой музыкальный фестиваль на День независимости.
В настоящий момент ситуация с COVID-19 на Украине стабилизировалась, в день в стране выявляют около 2-2,5 тыс. новых случаев болезни. При этом еще недавно система украинского здравоохранения едва могла справиться с потоком больных: во многих больницах не хватало коек и запасов кислорода. Также на Украине наблюдаются трудности с вакцинацией, власти вынуждены закупать вакцины за рубежом, при этом темпы прививочной кампании по-прежнему низкие.