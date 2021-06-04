Местные власти Бердянска (Запорожская область) на берегу Азовского моря при поддержке американцев готовят программу, чтобы стать центром постковидной реабилитации на Украине. Об этом 4 июня сообщает агентство Интерфакс-Украина

«Совместно с американскими партнерами мы разрабатываем концепцию, чтобы Бердянск стал центром постковидной реабилитации. Для этого есть большая программа, которую мы презентуем осенью. Мы также создаем концепцию развития территории, которую презентуем через несколько недель. Будет проект, какого в Украине еще никто не видел», — сообщил городской голова Бердянска Валерий Баранов.

Страна Ковидия. Диагноз как судьба © REUTERS, Gleb Garanich/File Photo

Кроме этого местная власть планирует организовать большой музыкальный фестиваль на День независимости.

В настоящий момент ситуация с COVID-19 на Украине стабилизировалась, в день в стране выявляют около 2-2,5 тыс. новых случаев болезни. При этом еще недавно система украинского здравоохранения едва могла справиться с потоком больных: во многих больницах не хватало коек и запасов кислорода. Также на Украине наблюдаются трудности с вакцинацией, власти вынуждены закупать вакцины за рубежом, при этом темпы прививочной кампании по-прежнему низкие.