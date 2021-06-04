Депутаты Верховной Рады отказались поддержать запрос внефракционного парламентария Гео Лероса к президенту Украины о введении персональных санкций против студии «Квартал 95» за продажу российскому телеканалу СТС своих сериалов и прав на трансляцию франшизы «Лиги смеха». Трансляцию заседания парламента 4 июня вел телеканал «Рада»

«Квартал 95» обвинил российский канал ТНТ в плагиате «Гусара» © Кадр из фильма "Гусар" Сергей Бабак, Руслан Горбенко, Артем Дубнов, Владимир Крейденко, Павел Павлиш, Петр Павловский и Орест Саламаха.

Против проголосовали 62 депутата, и 128 человек воздержались.

Седьмого июня телеканал СТС, который находится под санкциями Совета нацбезопасности и обороны Украины, начнет показывать украинский сериал «100 000 минут вместе», снятый студией «Квартал 95», одним из основателей которой является нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, телеканал СТС показывает сериал «Папик», снятый «Кварталом 95». Также телеканал запускал кастинг-фестиваль для потенциальных участников шоу «Лига смеха», о покупке франшизы которого у студии «Квартал 95» стало известно в начале 2021 года, однако на сегодняшний день производство проекта приостановлено.