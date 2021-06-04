В Киеве произошел инцидент с такси компании Bolt. Пассажирка с ребенком, вызвавшая машину, заявила, что водитель обматерил ее, обрызгал газом из баллончика, а потом чуть не задавил. Об этом сообщается на странице «Киева Оперативного» в Facebook 4 июня

Клиентка такси утверждает, что скандал начал водитель, он общался «на языке мата». Якобы водителя возмутило, что она не предупредила о необходимости взять детское кресло, а при этом «на платье денег не пожалела».

«Шокированная этими выражениями я озвучила ему, что не будем с ним ехать, после этого водитель начал кричать, что я ему должна за ложный вызов. Когда я поинтересовалась, почему он позволяет себе так вести себя при 6-летнем ребенке, в ответ услышала: "Скажи, спасибо, что не дал тебе п***ы и не забрызгал баллончиком», — пожаловалась пассажирка.

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Она заявила, что после этого таксист вышел из машины и забрызгал ее газом из баллончика, в то время как ребенок находился рядом. Вскоре к месту происшествия подъехал муж пассажирки, пока она преграждала такси дорогу, чтобы водитель не скрылся с места, и в какой-то момент, утверждает киевлянка, машина стала двигаться прямо на нее.

«Я начала терять сознание, меня муж подхватил и забрал на тротуар. Водитель этим воспользовался и моментально уехал. Фото водителя, фото авто прикладываю», — сказала женщина.

«По факту есть кусочек видео, где нету ни матов, ни баллона, да и ребенок в данной ситуации не плачет! Все остальное — это написанный текст, который может быть правдой, но и оказаться неправедной! Да и реакция мужа какая-то странная, "приехал и вызвал полицию", вместо того чтобы таксисту скорую вызвать… Тут нужно полное видео!» — резюмировал один из пользователей сети.

Известно, что женщина обратилась в поддержку такси Bolt и написала заявление в полицию.