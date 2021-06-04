По его словам, дипломатических каналов и диалога между Украиной и Белоруссией нет. Кулеба заявил, что есть вещи, которые Украина не прощает.
«Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно, когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В частности, и экономических», — заявил Кулеба.
Ранее представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Лукашенко де-факто признал ЛНР и ДНР после приглашения их в Минск. Лукашенко предложил следователям из ДНР и ЛНР допросить арестованного журналиста Романа Протасевича.