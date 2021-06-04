Однако теперь, отметил Ляшко, число больниц, которые отведены только под лечение коронавируса, будет сокращено. Он пояснил, что во время пиковых показателей по распространению COVID-19 на Украине большую часть больниц перевели исключительно на борьбу с коронавирусом, а теперь Минздрав постепенно изменяет ситуацию.
«Мы определили перечень больниц, в которые будут на первом этапе госпитализировать больных с коронавирусом, а все другие больницы должны возобновить предоставление плановой госпитальной помощи. Это стало возможным благодаря стабилизации ситуации», — заявил глава Минздрава.
Ляшко пообещал, что в больницы теперь смогут обратиться плановые больные и пациенты с инфекциями помимо коронавируса.
По данным на 4 июня, за сутки коронавирусом на Украине заразились 2226 человек, умерли 95. Недавно в страну прибыла новая партия вакцины AstraZeneca.