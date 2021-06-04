На Украине не закрывают коронавирусные госпитали, а изменяют формат их работы. Об этом сказал глава Минздрава Украины Виктор Ляшко 4 июня в ходе часа вопросов к правительству в парламенте, трансляцию вел телеканал «Рада»

Что скрывает статистика? На Украине аномальный рост смертности © AFP, Sergei SUPINSKY

«Мы определили перечень больниц, в которые будут на первом этапе госпитализировать больных с коронавирусом, а все другие больницы должны возобновить предоставление плановой госпитальной помощи. Это стало возможным благодаря стабилизации ситуации», — заявил глава Минздрава.

Ляшко пообещал, что в больницы теперь смогут обратиться плановые больные и пациенты с инфекциями помимо коронавируса.

По данным на 4 июня, за сутки коронавирусом на Украине заразились 2226 человек, умерли 95. Недавно в страну прибыла новая партия вакцины AstraZeneca.