Украина ведет переговоры с Албанией и Испанией по поводу возможности приехать в них на отдых для граждан Украины. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил 4 июня в эфире программы «Завтрак с 1+1»

Кулеба заявил, что МИД Украины ведет переговоры с рядом стран об уменьшении требований, предъявляемых к гражданам Украины при пересечении границы.

«Я вчера говорил с министром иностранных дел Албании. Мы договорились, что украинцам создадут соответствующие условия. Я думаю, основные курорты мы откроем. Работаем над Испанией», — рассказал Кулеба.

Турция решила не проверять украинских туристов на COVID-19 © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Ранее, в мае, Греция и Кипр отменили обязательный карантин для приезжих. В Турции отменили ПЦР-тестирование для приезжих из 17 стран, в том числе Украины и России.