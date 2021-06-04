Кулеба заявил, что МИД Украины ведет переговоры с рядом стран об уменьшении требований, предъявляемых к гражданам Украины при пересечении границы.
«Я вчера говорил с министром иностранных дел Албании. Мы договорились, что украинцам создадут соответствующие условия. Я думаю, основные курорты мы откроем. Работаем над Испанией», — рассказал Кулеба.
Он добавил, что наиболее открытая для населения Украины страна — Турция. В турецком дипломатическом ведомстве, по словам Кулебы, пообещали создать для туристов из Украины «максимальные условия».
Ранее, в мае, Греция и Кипр отменили обязательный карантин для приезжих. В Турции отменили ПЦР-тестирование для приезжих из 17 стран, в том числе Украины и России.