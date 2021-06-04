Экс-депутат Верховной Рады от Партии регионов Николай Левченко выиграл иск в ЕСПЧ против Украины и вернулся на родину, после того как был объявлен в государственный розыск в 2015 году. Об этом 4 июня сообщил его адвокат Олег Курчин в Facebook

«Адвокатское объединение "Курчин и Партнеры" выиграло дело в ЕСПЧ против Украины в интересах Николая Левченко и обязало выплатить компенсацию клиенту в сумме 1100 евро, чем поставило точку в делах, которые были внесены в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований. — Ред.)», — написал Курчин.

По данным СМИ, ЕСПЧ рассмотрел иск Левченко о невыполнении прокуратурой Киевской области решения суда о закрытии уголовного производства из-за «нарушения разумных сроков».

Возвращение «Коли из Донецка». Почему и зачем Левченко прибыл на Украину © CC BY-SA 4.0 Денис Казанский в Facebook сообщил, что именно Левченко 28 февраля 2014 года якобы помог «народному губернатору Донецкой области» Павлу Губареву озвучить на сессии Донецкого городского совета требование признать и объявить себя единственным легитимным органом власти города, после чего в Донецке начались боевые действия. Казанский обнародовал совместные фото Левченко и Губарева.

Ранее на Украине Левченко заочно объявляли о подозрении по ч.3 ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии). 25 мая 2018 года Шевченковский районный суд Киева обязал прокуратуру Киевской области закрыть уголовное производство против Левченко. Однако прокуратура решение не выполнила.

Левченко долгое время жил в России. По состоянию на июнь 2021 года в базе данных розыска Министерства внутренних дел его нет.