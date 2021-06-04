«Это вот (предложение Зеленского обсудить Крым. — Ред.) было субстантивное предложение. Оно не совсем коррелируется с тем, что сказал наш президент. Априори Крым как некая проблема для Украины обсуждению не подлежит», — сказал Песков.
Пресс-секретарь российского президента напомнил, что ранее украинские коллеги из Офиса администрации Зеленского заявили о том, что лидер Украины хочет поговорить о Крыме с Путиным, на что российская сторона сразу ответила отказом, если Украина имела в виду политический вопрос.
Ранее Песков уже заявлял о том, что РФ готова рассматривать с Украиной крымский вопрос, если разговор будет идти о приграничном сотрудничестве, но обсуждение принадлежности этого региона к России исключено.