Президент России Владимир Путин готов обсудить Крым с украинским лидером Владимиром Зеленским только с точки зрения туристического потенциала и здравницы, но ни в каком другом контексте разговор о полуострове невозможен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга 4 июня

«Это вот (предложение Зеленского обсудить Крым. — Ред.) было субстантивное предложение. Оно не совсем коррелируется с тем, что сказал наш президент. Априори Крым как некая проблема для Украины обсуждению не подлежит», — сказал Песков.

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Ранее Песков уже заявлял о том, что РФ готова рассматривать с Украиной крымский вопрос, если разговор будет идти о приграничном сотрудничестве, но обсуждение принадлежности этого региона к России исключено.