Подготовка к встрече лидеров стран «нормандского формата» стопорится из-за того, что не выполнена работа по ранее достигнутым соглашениям, и попыток Киева подменить Минские соглашения чем-то другим, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит 4 июня «Интерфакс»

«Неблагоприятным фоном для всей продолжающейся работы (по подготовке встречи в «нормандском формате». — Ред.) идет весь не тщательно скрываемый настрой Украины на подмену на что-то минских договоренностей», — подчеркнул Песков.

Зеленский и лидеры «нормандской четвёрки»: о чём говорить? © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Киев же отказывается от дальнейшего продвижения по пути исполнения «минских договоренностей», которые были подписаны украинской стороной и утверждены в Совете безопасности ООН.

Многие украинские политики откровенно заявляют, что Минские соглашения были подписаны Киевом исключительно для того, чтобы выиграть время и не допустить продолжения наступления ополченцев ДНР и ЛНР после успешно проведенных ими военных операций.

Фактически требования Киева сводятся к тому, чтобы передать украинской стороне контроль над границей с Россией, разоружить народную милицию ДНР и ЛНР, после чего будет восстановлена власть киевского режима над регионом, а все несогласные с этим репрессированы.

Донецк, Луганск и Москва отвергают подобные притязания украинской стороны.