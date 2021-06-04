«Неблагоприятным фоном для всей продолжающейся работы (по подготовке встречи в «нормандском формате». — Ред.) идет весь не тщательно скрываемый настрой Украины на подмену на что-то минских договоренностей», — подчеркнул Песков.
Ранее сообщалось, что Россия не видит смысла в дальнейших встречах «нормандской четверки» до тех пор, пока украинская сторона не выполнит все взятые на себя обязательства по урегулированию конфликта.
Киев же отказывается от дальнейшего продвижения по пути исполнения «минских договоренностей», которые были подписаны украинской стороной и утверждены в Совете безопасности ООН.
Многие украинские политики откровенно заявляют, что Минские соглашения были подписаны Киевом исключительно для того, чтобы выиграть время и не допустить продолжения наступления ополченцев ДНР и ЛНР после успешно проведенных ими военных операций.
Фактически требования Киева сводятся к тому, чтобы передать украинской стороне контроль над границей с Россией, разоружить народную милицию ДНР и ЛНР, после чего будет восстановлена власть киевского режима над регионом, а все несогласные с этим репрессированы.
Донецк, Луганск и Москва отвергают подобные притязания украинской стороны.