По словам Володина, власти Украины отобрали право на родной язык у русских, венгров, поляков, румын, молдаван, отняли у граждан страны веру, разрушив православную церковь, и придумывают новую историю, отвергая реальные факты и достижения советского времени.
«К чему это может привести, совершенно очевидно. Для чего это делается, тоже понятно — чтобы удержать власть. Но какой ценой? Народ, у которого отобрали историю, церковь, право на язык, никогда не простит этого тем, кто так с ним поступает», — написал председатель Госдумы.
Володин напомнил, что имя Валентины Терешковой носят улицы не только Украины, но и многих стран мира. По его мнению, президент Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко таким образом пытаются состояться, но такой путь опасен — экономические связи могут восстановиться, но подобное не забудется.
Ранее переулок Валентины Терешковой в Киеве переименовали в честь русской и украинской просветительницы Кристины Алчевской. Всего было переименовано около десятка улиц, среди новых названий — связанные с участниками АТО в Донбассе.