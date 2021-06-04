Руководство Украины планомерно прикладывает усилия, чтобы разрушить всё то, что есть у многонационального украинского народа. Об этом председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин написал 4 июня в Telegram-канале

В Киеве избавились от переулка Терешковой © CC0, Pixabay

«К чему это может привести, совершенно очевидно. Для чего это делается, тоже понятно — чтобы удержать власть. Но какой ценой? Народ, у которого отобрали историю, церковь, право на язык, никогда не простит этого тем, кто так с ним поступает», — написал председатель Госдумы.

Володин напомнил, что имя Валентины Терешковой носят улицы не только Украины, но и многих стран мира. По его мнению, президент Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко таким образом пытаются состояться, но такой путь опасен — экономические связи могут восстановиться, но подобное не забудется.

Ранее переулок Валентины Терешковой в Киеве переименовали в честь русской и украинской просветительницы Кристины Алчевской. Всего было переименовано около десятка улиц, среди новых названий — связанные с участниками АТО в Донбассе.