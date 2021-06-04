«Мы понимаем, что Россия будет играть на этой истории. Российской Федерации в принципе выгодно все, что тормозит мирный процесс, блокирует переговоры. Безусловно, историю с возможностью для Украины или ОБСЕ приехать в Минск она будет использовать для торможения переговорного процесса», — подчеркнул Кулеба.
Он добавил, что украинская сторона может предложить несколько альтернативных площадок, но на перенос должны согласиться Россия и ОБСЕ.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.