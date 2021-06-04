Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что намерение Киева перенести переговоры Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из Минска в другое место якобы выгодно Российской Федерации. Об этом 3 июня он заявил в эфире шоу «Право на власть» на телеканале «1+1»

«У нас много хороших мест»: Польша готова стать площадкой для переговоров по Донбассу © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Он добавил, что украинская сторона может предложить несколько альтернативных площадок, но на перенос должны согласиться Россия и ОБСЕ.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.