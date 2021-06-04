Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу, 4 июня, планирует ввести санкции против 5 действующих депутатов Верховной Рады, 11 российских артистов, которые выступали в Крыму, и сторонников политики президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишут украинские СМИ

Депутат Рады подтвердила, что на заседании СНБО введут санкции против Белоруссии © president.gov.ua

При этом Интерфакс-Украина сообщает, что во время своего заседания СНБО также может ввести санкции против депутатов, российских артистов и «ряда "земельных махинаторов" и сторонников режима Александра Лукашенко в Белоруссии».

Источник в Офисе президента сообщил агентству, что заседание СНБО в пятницу начнется в 14:00.

В феврале Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против депутатов Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и Тараса Козака. Их подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. По версии следствия, оба в 2015-м якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.