Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о готовности принудительно привести бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу против одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене. Об этом она заявила в эфире «1+1» 3 июня

«Мы его приглашаем на допросы в СБУ. Пока вы видите как… Вот такая жизнь… Как только ко мне обратится следователь по согласованию о ходатайстве применить к нему принудительный привод — я его применю», — сказала Венедиктова.

«Я не пионер»: Коломойский пообещал сшить костюм со звездой, если попадет в список олигархов © скриншот видео "BIHUS info" Виктора Медведчука и его коллеги по партии Тараса Козака. Вскоре Печерский суд Киева избрал по отношению к Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Спустя неделю Апелляционный суд Киева оставил в силе это решение и отказал Медведчуку в удовлетворении иска о снятии обвинения в госизмене.

Медведчука и Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. По версии следствия, оба в 2015-м якобы вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.

Порошенко уже дважды не явился на допрос, в последний раз причиной стал его визит в Донбасс, где он угощал военных клубникой.