Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но решение об этом должна принять украинская сторона. Об этом 3 июня заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в комментарии изданию Varosh

Один в поле Орбан. Премьер Венгрии против «экономического преступника» Сороса © РИА Новости, Сергей Гунеев, Илья Матусихис

«Нет дополнительных условий для этой встречи. Премьер-министр Венгрии готов встретиться с Владимиром Зеленским», — заявил Гуйяш, назвав Украину важным соседом Венгрии.

По его словам, Венгрия ожидает от Украины обеспечения ключевых прав венгерского общества, особенно права на образование на родном языке.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что ряду государств необходимо объединить усилия, чтобы не дать руководству Украины осуществить очередное притеснение народов на ее территории.

Пушков напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду закон о коренных народах. Согласно этому закону коренным народам будут предоставлены широкие права в сферах образования, культуры, экономики и языка. Остальные народы будут этого лишены. По его словам, России необходимо обратиться к руководству Венгрии, Израиля, Белоруссии, Польши, Армении, Греции и Молдавии, представители стран которых также будут ущемлены, как и население России, чтобы мобилизовать общие силы для недопущения введения закона в силу.