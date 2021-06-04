В Киеве переименовали ряд улиц с названиями, данными в СССР, в том числе переулок Валентины Терешковой. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации

Переулок в Дарницком районе Киева, названный в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, переименован в честь русского и украинского педагога, просветительницы крестьян начала ХХ века Кристины Алчевской.

Суд не вернул имя маршала Жукова проспекту в Харькове © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Александра Радищева получил название в честь участника так называемой АТО в Донбассе Юрия Матущака, улица академика Глеба Кржижановского, руководившего электрификацией СССР, — в честь украино-американского историка Емельяна Прицака, Саратовская улица стала улицей Павла Вирского (советский и украинский артист балета).

Также сквер в центре Киева, на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока, назван в честь оперного певца, погибшего участника АТО Василия Слипака.

«Присвоение скверу имени этого выдающегося человека фактически формальность, поскольку община города давно высказалась о желании создания этого сквера», — заявила зампредседателя КГГА Марина Хонда.

С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. В его рамках переименовывают города и улицы, названные в честь известных людей времен СССР и Российской империи, и уничтожают советскую символику.