У российских силовых структур есть информация о бизнесе и недвижимости украинских чиновников в Крыму. Об этом сказал глава Республики Крым Сергей Аксенов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает 4 июня «Московский комсомолец»

Депутат от партии Зеленского строит в Крыму гостиницу – СМИ © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

В частности, Аксенов упомянул крымскую квартиру президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы не занимаемся преследованием, в отличие от руководства Украины. Если они живут по российскому законодательству, никаких проблем не будет», — подчеркнул он.

Аксенов добавил, что украинским бизнесменам, владеющим недвижимостью в Крыму, ничего не грозит, за исключением радикальных националистов. Однако если граждане Украины нарушили закон и в отношении них возбуждены уголовные дела в РФ, ответственность может коснуться и их имущества.