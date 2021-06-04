Депутат от партии Зеленского строит в Крыму гостиницу – СМИ
Депутат от партии Зеленского строит в Крыму гостиницу – СМИ
© РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
По словам Аксенова, у властей Крыма есть сведения о том, кто из украинских руководителей имеет недвижимость на территории республики, сейчас данные проверяются. При этом среди них многие называют себя «борцами с российским государством», отметил он.

В частности, Аксенов упомянул крымскую квартиру президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы не занимаемся преследованием, в отличие от руководства Украины. Если они живут по российскому законодательству, никаких проблем не будет», — подчеркнул он.

Аксенов добавил, что украинским бизнесменам, владеющим недвижимостью в Крыму, ничего не грозит, за исключением радикальных националистов. Однако если граждане Украины нарушили закон и в отношении них возбуждены уголовные дела в РФ, ответственность может коснуться и их имущества.