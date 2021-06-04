По словам Аксенова, у властей Крыма есть сведения о том, кто из украинских руководителей имеет недвижимость на территории республики, сейчас данные проверяются. При этом среди них многие называют себя «борцами с российским государством», отметил он.
В частности, Аксенов упомянул крымскую квартиру президента Украины Владимира Зеленского.
«Мы не занимаемся преследованием, в отличие от руководства Украины. Если они живут по российскому законодательству, никаких проблем не будет», — подчеркнул он.
Аксенов добавил, что украинским бизнесменам, владеющим недвижимостью в Крыму, ничего не грозит, за исключением радикальных националистов. Однако если граждане Украины нарушили закон и в отношении них возбуждены уголовные дела в РФ, ответственность может коснуться и их имущества.