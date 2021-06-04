Одесская полиция задержала сторонника Евромайдана Евгения Резвушкина, который подозревается в вымогательстве у жителя Одесской области 15 тысяч гривен (около 37 тысяч рублей) за крышивание подпольного игрового салона. Об этом 3 июня сообщается на сайте Нацполиции

В сообщении не уточняется имя задержанного, однако, по данным издания «Страна.ua», речь идет о Резвушкине.

Отмечается, что ранее Резвушкин был осужден на условный срок в один год по статье «незаконное хранение оружия». При любом совершенном правонарушении в течение испытательного срока суд обязан отправить его в следственный изолятор. Призрак Майдана для Зеленского: ползучий реванш «партии войны» в Украине © Facebook, Natasya Nagorna

В пятницу, 4 июня, Беляевский районный суд Одесской области определит задержанному меру пресечения.

«Уроженец Керчи Резвушкин появился в Одессе после Майдана и сразу вошел в круг приближенных скандально известного автомайдановца Марка Гордиенко. За шесть лет после Майдана Резвушкин успел засветиться во многих историях, связанных с вымогательством, бандитизмом и рейдерскими захватами», — пишет издание.

Также отмечается, что он собрал под знамя так называемого Автомайдана Одессы бригаду молодых людей, готовых за определенную плату участвовать в любых акциях, приносящих прибыль.

Кроме того, сообщается, что с 2014 года бригада Резвушкина принимала участие в налетах на фермеров Одесской области. Если фермеры отказывались платить, им поджигали технику и поля с урожаем. Также почти все владельцы игровых автоматов в Одесской области обязаны были платить Резвушкину, а в случае отказа Автомайдан громил подпольные салоны.

К 2019 году Резвушкин легализовал свою гражданскую организацию, создав охранную фирму «Стража города». С этой структурой связан громкий скандал вокруг разграбления скифского кургана в 2020 году в селе Скобелеве Николаевской области. Фирма Резвушкина охраняла грабителей кургана.

Кроме скандалов с рейдерством, вымогательством и крышеванием игровых салонов, на него открыто еще несколько уголовных производств в связи с избиением охранника стройки, угрозами в отношении общественного деятеля и незаконным хранением оружия.