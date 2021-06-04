«Благодарен за решение президента Байдена о дополнительных поставках Украине вакцины от COVID-19. <…> Верю, что, поддерживая и помогая друг другу, сможем наконец побороть пандемию», — написал Зеленский.
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне заявили о том, что выделят вакцины от коронавируса для помощи нуждающимся странам. Первая поставка вакцин будет в размере 25 миллионов доз.
До этого была информация о том, что США собираются выделить для помощи другим странам вакцину AstraZeneca в размере 60 миллионов доз, которые будут передаваться по мере поступления.
Перед этим сообщалось, что власти Индонезии приостановили использование вакцины от AstraZeneca из-за смерти одного из пациентов через 11 дней после вакцинирования. Ранее также Франция, Италия и Германия заявили о приостановке применения вакцины от AstraZeneca.