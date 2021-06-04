Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера Джо Байдена за обещание выделить Украине вакцину от COVID-19 и подчеркнул, что именно в такой помощи и проявляется стратегическое партнерство между странами. Об этом он написал на своей странице в Twitter 3 июня

«Благодарен за решение президента Байдена о дополнительных поставках Украине вакцины от COVID-19. <…> Верю, что, поддерживая и помогая друг другу, сможем наконец побороть пандемию», — написал Зеленский.

Ляшко рассказал, когда на Украину поступит вакцина AstraZeneca © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

До этого была информация о том, что США собираются выделить для помощи другим странам вакцину AstraZeneca в размере 60 миллионов доз, которые будут передаваться по мере поступления.

Перед этим сообщалось, что власти Индонезии приостановили использование вакцины от AstraZeneca из-за смерти одного из пациентов через 11 дней после вакцинирования. Ранее также Франция, Италия и Германия заявили о приостановке применения вакцины от AstraZeneca.