Умер народный артист Украины, более 40 лет отдавший сцене

Народный артист Украины, солист Одесского академического театра музыкальной комедии Николай Завгородний скончался в Одессе от осложнений коронавируса. Актеру было 68 лет. Информация об этом 3 июня появилась на сайте театра

«У коллектива Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного большое горе — сегодня, 3 июня, перестало биться сердце любимца зрителей, кавалера ордена "За заслуги", народного артиста Украины Николая Завгороднего. Более 2 месяцев он мужественно боролся с болезнью, последствиями ковида. Мы так все надеялись на его выздоровление, мы вместе так этого хотели…», — говорится в сообщении.

На 46-м году жизни умер актер из «Улиц разбитых фонарей» © Андрей Погребинский/Инстаграм

Народный артист Украины Николай Завгородний прослужил в театре более 40 лет, он сыграл в таких постановках, как «Первая любовь Дон Жуана», «Бременские музыканты», «Приключения Буратино», «В джазе только девушки», «Бал в честь короля», «Хаджибей или Любовь к 3000 апельсинов». Кроме того, актер был председателем профсоюзного комитета.