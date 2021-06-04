Определенное потепление в российско-польских отношениях возможно по результатам встречи между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, которая состоится в Женеве 16 июля. Об этом рассказал директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский в комментарии изданию «Взгляд»

«Какая боль…» Польша смирилась с достройкой «Северного потока – 2» © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк Анджей Дуда назвал Россию «ненормальной страной», пообещав продвигать «российский вопрос» на уровне ООН. В то же время депутат польского парламента Кристиан Каминьский выражал мнение, что Польша упустила свой шанс взаимовыгодного сотрудничества с Россией в энергетической сфере из-за Украины.

Эксперт пояснил, что если по результатам саммита в американо-российских отношениях наступит некая разрядка, то Польша как одна из самых лояльных США стран в Центральной Европе наверняка поменяет свое отношение к России.

«На ментальном уровне для сотрудничества никаких препятствий не существует, учитывая взаимопонимание двух народов на уровне культуры, литературы и межчеловеческого общения. Единственное препятствие — это провокационная политика польских элит, которые выполняют определенные инструкции извне», — подчеркнул Пискорский.

Что касается самого Дуды, то институт президентства в Польше не является настолько значительным, чтобы обращать внимание на его слова, тем более что они противоречат не только дипломатической практике, но и политической культуре Польши в целом, резюмировал политолог.