С 16 января вся сфера обслуживания Украины вслед за сферой образования перешла на украинский язык в полном соответствии с законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В сети начался флешмоб «Спаси продавца из мовного рабства, попроси обслуживать тебя на русском!», а народные депутаты инициируют принятие законопроекта, отменяющего штрафы для бизнеса за общение не на государственном языке.
Вся эта «языковая» проблема нужна была не для пропаганды украинского языка, а для стравливания людей, отвлечения их от актуальных проблем вроде роста тарифов на услуги ЖКХ и общего понимания того, что страна движется в неправильном направлении, подчеркнул эксперт.
«Президент наш тоже бьется в истерике и кричит, возьмите нас скорее в НАТО, что тоже не является для него естественным. Всю жизнь говорил на русском языке, дружил с Россией, общий бизнес был у него там, а теперь у него только одна мысль, чтобы на него Байден обратил внимание и пару лишних копеек со стола урвать», — категоричен Быстряков.
Собеседник издания добавил, что насильственная украинизация в этом смысле ничего не даст властям, потому что люди сейчас мыслят не о развитии «государственного языка», а о том, чем заплатить за ЖКХ и как прокормить семью.