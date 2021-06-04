Украинское общество не обратило внимания на новый «языковой» закон, хотя он и стал оплеухой для тех людей, кто считает себя украинцами, но выступает против «свидомой» идеологии. Об этом рассказал композитор и общественный деятель Владимир Быстряков в интервью изданию Украина.ру

Владимир Быстряков о Дне Победы: На Украине бушует духовная пандемия © rian.com.ua

Вся эта «языковая» проблема нужна была не для пропаганды украинского языка, а для стравливания людей, отвлечения их от актуальных проблем вроде роста тарифов на услуги ЖКХ и общего понимания того, что страна движется в неправильном направлении, подчеркнул эксперт.

«Президент наш тоже бьется в истерике и кричит, возьмите нас скорее в НАТО, что тоже не является для него естественным. Всю жизнь говорил на русском языке, дружил с Россией, общий бизнес был у него там, а теперь у него только одна мысль, чтобы на него Байден обратил внимание и пару лишних копеек со стола урвать», — категоричен Быстряков.

Собеседник издания добавил, что насильственная украинизация в этом смысле ничего не даст властям, потому что люди сейчас мыслят не о развитии «государственного языка», а о том, чем заплатить за ЖКХ и как прокормить семью.