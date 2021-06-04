Те люди, которые приехали в Россию и получили тут работу, брались на эту работу не потому, что они украинцы, а потому, что они профессионалы, конкурентоспособны и потому, что они хотели работать, подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что те граждане Украины, которые намерены получить российское гражданство и остаться в РФ на постоянное местожительство, считают себя русскими и отождествляют себя с Россией.
«Если они отождествляют себя с украинским народом, то им сейчас вполне комфортно в условиях "гидности". Они же "гидность" требовали, вот они ее и получили. Соответственно, к нам приезжают русские», — пояснил Гаспарян.
Если же речь идет о том, что те или иные граждане Украины приезжают в Россию, чтобы провоцировать новый Майдан, то их нужно депортировать безо всяких разговоров, подчеркнул политолог.