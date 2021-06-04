Все разговоры о том, что в результате получения российского паспорта гражданами Украины кто-то из россиян якобы потерял свое рабочее место, являются полной чушью. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Гаспарян сказал, о чем должны помнить украинские спецслужбы, когда устраивают пакости России © РИА Новости, Владимир Трефилов

Он также отметил, что те граждане Украины, которые намерены получить российское гражданство и остаться в РФ на постоянное местожительство, считают себя русскими и отождествляют себя с Россией.

«Если они отождествляют себя с украинским народом, то им сейчас вполне комфортно в условиях "гидности". Они же "гидность" требовали, вот они ее и получили. Соответственно, к нам приезжают русские», — пояснил Гаспарян.

Если же речь идет о том, что те или иные граждане Украины приезжают в Россию, чтобы провоцировать новый Майдан, то их нужно депортировать безо всяких разговоров, подчеркнул политолог.