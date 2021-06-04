Холодная война, как бы к ней ни относиться, была альтернативой горячей войны между Россией и Западом. Об этом рассказал американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт отметил, что в этом смысле она свою задачу выполнила: никогда в истории Европы не было такого длительного периода мирной жизни, как в период холодной войны, поскольку в этот период удалось установить довольно устойчивый баланс сил между двумя общественно-политическими системами, которые сдерживали друг друга, ограничивали экспансию друг друга и не шли на резкую конфронтацию, опасаясь, что такая конфронтация приведёт к гибели не только противника, но и их самих.

«Большую роль сыграл ядерный баланс, который установился в 50-е годы и являлся сильным и эффективным механизмом поддержания глобального мира», — указал Злобин.

По его мнению, нет смысла спорить о победителях и побежденных в холодной войне, потому что она окончилась мирно и без подписания мирных договоров, перемирий, капитуляций, где были бы прописаны по крайней мере основы нового миропорядка.

Старый миропорядок стал уходить в условиях, когда новый миропорядок ещё не стал складываться, сегодня это одна из основных методологических проблем анализа глобальной политики, заключил собеседник издания.

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