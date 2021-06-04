Холодная война представляет собой глобальное геополитическое, военное, экономическое и идеологическое противостояние в период с 1946 года до конца 1980-х между двумя блоками государств, центром одного из которых был СССР, а другого — США.
Эксперт отметил, что в этом смысле она свою задачу выполнила: никогда в истории Европы не было такого длительного периода мирной жизни, как в период холодной войны, поскольку в этот период удалось установить довольно устойчивый баланс сил между двумя общественно-политическими системами, которые сдерживали друг друга, ограничивали экспансию друг друга и не шли на резкую конфронтацию, опасаясь, что такая конфронтация приведёт к гибели не только противника, но и их самих.
«Большую роль сыграл ядерный баланс, который установился в 50-е годы и являлся сильным и эффективным механизмом поддержания глобального мира», — указал Злобин.
По его мнению, нет смысла спорить о победителях и побежденных в холодной войне, потому что она окончилась мирно и без подписания мирных договоров, перемирий, капитуляций, где были бы прописаны по крайней мере основы нового миропорядка.
Старый миропорядок стал уходить в условиях, когда новый миропорядок ещё не стал складываться, сегодня это одна из основных методологических проблем анализа глобальной политики, заключил собеседник издания.
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