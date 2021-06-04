Намерение президента США Джо Байдена встретиться с российским лидером Владимиром Путиным связано с грузом внутренних проблем Вашингтона и с теми геополитическими задачами, которые стоят перед ним. Об этом рассказал директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Джен Псаки сообщала, что Байден на встрече с Путиным обсудит стратегическую стабильность, Украину и Белоруссию. В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита, но многие идеи находятся в работе.

Эксперт отметил, что политику США на ближайшие десятилетия определяет сдерживание Китая, и для Вашингтона худший сценарий заключается в том, что между Россией и Китаем оформится стратегический союз, поэтому, возможно, они будут пытаться вести такой геополитический торг.

«В целом Россия могла бы помочь Соединенным Штатам по целому ряду направлений — не только по Китаю. Например, Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы контролируемо уйти из Афганистана. Тут также Северная Корея, Иран, Сирия», — указал Золотарев.

Политолог при этом затруднился ответить, что же Байден может предложить России, поскольку то же признание санкций против «Северного потока – 2» контрпродуктивными было направлено в адрес Германии, где нарастало раздражение по поводу того, что Соединенные Штаты откровенно игнорировали национальные экономические интересы Германии и навязывали свой дискурс.

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