По собственной инициативе Россия не будет вводить визовый режим для граждан Украины. Она введет его лишь в том случае, если Киев введет визовый режим для россиян, но и это маловероятно. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Туда отправляется достаточно большой приток украинских гастарбайтеров. Кто-то получает российское гражданство, кто-то нет, кто-то возвращается назад. Но за последние годы, начиная с 2014-го, больше миллиона человек уже получили российское гражданство. Это не считая Донбасса и не считая тех, кто получил вид на жительство или РВП», — указал Ищенко.

Политолог также отметил, что Россия до сих пор испытывает серьезные демографические проблемы, связанные с Великой Отечественной войной и распадом СССР, и, несмотря на все усилия властей, после периода демографического роста все равно начинается период демографического спада.

По его словам, Россия за счет украинских граждан получит миллионы молодых, самодостаточных и неприхотливых русских людей, которые будут рожать детей, и поэтому ей нет смысла ограничивать их визами, если это выгодно.