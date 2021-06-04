На Украине в последнее время были случаи травли тех, кто недоволен политикой властей. В частности, националисты устроили травлю африканского студента, который хотел обучаться на русском языке и раскритиковал «языковой закон».
Эксперт отметил, что в случае Украины травля может быть хуже политических репрессий, о чем свидетельствует пример публициста Олеся Бузины, которого сначала травили, пытались выдавить из страны, а потом убили.
Кроме того, по его словам, репрессии все же основываются на неких законодательных актах, в то время как травлю осуществляет общество только за то, что тот или иной человек по какой-то причине им не понравился.
«Немцы при Гитлере решили перебить всех евреев. Сначала они определили, кто такой еврей и какое число еврейской крови в вас должно течь. Определили шкалу репрессий. Если вы не попадали под эти нормативы, вам было нечего боятся. А травля, даже если она политическая, возникает по принципу "он где-то что-то не так сказал" и "мне его рожа не понравилась". И те же националисты на Украине подвергают травле даже тех людей, кто в целом поддерживает их позицию, но просто немного умнее, чем они», — пояснил Ищенко.
Политолог добавил, что травля по политическим мотивам наносит вред самому государству, потому что если оно не может справиться с кучкой хулиганов, то это значит, что оно уже фактически не существует.