Репрессии от травли отличаются тем, что репрессиями занимается государство, и в случае преследования по политическим мотивам вы можете обратиться за защитой к мировому сообществу. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что в случае Украины травля может быть хуже политических репрессий, о чем свидетельствует пример публициста Олеся Бузины, которого сначала травили, пытались выдавить из страны, а потом убили.

Кроме того, по его словам, репрессии все же основываются на неких законодательных актах, в то время как травлю осуществляет общество только за то, что тот или иной человек по какой-то причине им не понравился.

«Немцы при Гитлере решили перебить всех евреев. Сначала они определили, кто такой еврей и какое число еврейской крови в вас должно течь. Определили шкалу репрессий. Если вы не попадали под эти нормативы, вам было нечего боятся. А травля, даже если она политическая, возникает по принципу "он где-то что-то не так сказал" и "мне его рожа не понравилась". И те же националисты на Украине подвергают травле даже тех людей, кто в целом поддерживает их позицию, но просто немного умнее, чем они», — пояснил Ищенко.

Политолог добавил, что травля по политическим мотивам наносит вред самому государству, потому что если оно не может справиться с кучкой хулиганов, то это значит, что оно уже фактически не существует.