Украина лишилась своей независимости в 2014 году, ухудшив отношения с РФ и начав полностью покоряться приказам западного начальства, рассказал в интервью изданию Украина.ру украинский политолог Кость Бондаренко

Эксперт полагает, что ранее субъектность Украины достигалась с помощью балансирования между различными геополитическими игроками — Россией, Евросоюзом и США, однако после начала вооруженного конфликта в Донбассе это завершилось.

«Как только баланс закончился и появился дисбаланс в сторону США, Украина просто оказалась в подчиненном положении, в положении огромного Пуэрто-Рико», — сказал Бондаренко.

Политолог Злобин сказал, какую опасную роль в новом миропорядке играет Украина © РИА Новости, Нина Зотина Николай Злобин говорил, что сегодня на арену выходят малые и средние страны, которые хотят играть гораздо большую роль в мировой политике, и в числе первых — Украина.

Однако, как утверждает Бондаренко, украинское государство, утратившее свою субъектность, на данный момент не сможет как-то влиять на новый миропорядок, а будет продолжать зависеть от западных стран.

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