Президент США Джо Байден позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и захотел с ним встретиться, так как Россия является главным союзником Китая, представляющего большую угрозу для Белого дома, рассказал в интервью изданию Украина.ру украинский политолог Кость Бондаренко

Эксперт полагает, что также причиной для встречи двух лидеров может являться желание США договариваться с Россией по ряду важных вопросов и признать ее как игрока с сильным военным потенциалом, который может диктовать условия ряду государств и с которым нужно считаться.

«Россия в данной ситуации является союзником Китая, а Китай является главной угрозой Соединенных Штатов — именно так США рассматривают Китай», — сказал Бондаренко.

От Китая до Донбасса. Что обсудят на саммите Путин — Байден и как это изменит мир © AFP, Pavel Golovkin, Eric BARADAT

Ранее сообщалось, что встреча лидеров двух держав состоится 16 июня в Женеве. Повестка первых личных переговоров Владимира Путина и Джо Байдена обширна. При этом по отдельным вопросам у России и США, чьи отношения переживают сложные времена, есть реальный шанс договориться.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не надеется на перезагрузку отношений между странами, но и не приуменьшает важности встречи президентов.

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