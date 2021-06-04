Эксперт полагает, что также причиной для встречи двух лидеров может являться желание США договариваться с Россией по ряду важных вопросов и признать ее как игрока с сильным военным потенциалом, который может диктовать условия ряду государств и с которым нужно считаться.
«Россия в данной ситуации является союзником Китая, а Китай является главной угрозой Соединенных Штатов — именно так США рассматривают Китай», — сказал Бондаренко.
По словам эксперта, для Байдена уже большим успехом стало бы то, если бы ему удалось в этом противостоянии Пекина и Вашингтона вывести Москву за скобки.
Ранее сообщалось, что встреча лидеров двух держав состоится 16 июня в Женеве. Повестка первых личных переговоров Владимира Путина и Джо Байдена обширна. При этом по отдельным вопросам у России и США, чьи отношения переживают сложные времена, есть реальный шанс договориться.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не надеется на перезагрузку отношений между странами, но и не приуменьшает важности встречи президентов.
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